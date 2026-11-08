中国泉州市政府设立了一项基金，用于提升非洲国家在联合国教科文组织世界遗产领域的能力。China Funds-in-Trust (Quanzhou) for Capacity-Building on World Heritage in Africa的初始预算为100万美元。据《南华早报》报道，中国新闻社于2025年3月报道称该基金已经设立，而联合国教科文组织表示，该基金已以这一初始预算启动。

协助申报

该倡议提供资金、有关申报程序的咨询以及遗产保护专家培训。10月，泉州举办了一场为期一周的研讨会，来自17个非洲国家的20多名文化遗产官员参加了活动。

中国外交部非洲司司长杜晓晖表示，该项目旨在推广中国的遗产保护经验，并加强中国与非洲的文化联系。中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威指出，非洲在名录中的地域代表性不足，非洲大陆的一些国家没有任何已列入名录的遗产地。

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非洲的代表性

根据联合国教科文组织的数据，《世界遗产名录》共有1273处遗产地，其中115处位于非洲。各国提交申报可能需要多年的研究、勘察和遗产保护规划。它们必须证明遗产地具有突出的普遍价值，划定遗产地边界，并说明其长期保护措施。

一些潜在遗产地已在预备名单上停留数十年。具体而言，乌干达于1997年将尼耶罗几何岩画列入预备名单，苏丹则于1994年将拥有珊瑚石建筑的红海历史港口苏阿金列入该名单。列入预备名单意味着国家有意申报，但并不代表已提交完整申请。

接受该报采访的专家认为，来自中国的资金可帮助非洲国家进行申报。同时，他们强调，培训专家、提交申请以及在列入名录后保护遗产地，都需要稳定的资金支持。他们认为，这种合作也可能为中国带来外交收益。

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