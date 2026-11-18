在瑞士，苏黎世大学法医学专家安德烈娅·施托伊尔领导的团队发现了一种生物标志物，可能有助于在更长时间内从尿液中检测γ-羟基丁酸（GHB）的使用痕迹。该物质也被称为“液体摇头丸”；它可能被用于性犯罪或抢劫，Tagesschau报道。

GHB-戊糖生物标志物

研究人员确认了GHB-戊糖——一种由GHB与糖类核糖结合形成的化合物，会在人体代谢该物质时产生。在这项研究中，该标志物仅在接受GHB的参与者尿液中被检测到。在接受安慰剂的对照组中，未发现GHB-戊糖。

科学家表示，GHB-戊糖可在尿液中检测长达三天。GHB本身会迅速代谢，主要转化为水和二氧化碳，因此在六至十二小时后，可能已无法在血液或尿液中检测到。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对案件样本进行验证

在首次研究后，专家重新分析了来自司法案件的2,400份保存尿液样本。在所有此前GHB检测呈阳性的样本中，也发现了GHB-戊糖。

这一新标志物还帮助确认了三起疑似案件：两起抢劫案和一起可能的性侵案件。尿液样本在事件发生13至16小时后采集，当时进行常规筛查已经太晚。调查人员因受害者描述的症状而怀疑使用了迷药，且在这三起案件中，尿液均检测出GHB-戊糖。

在苏黎世的常规应用

在苏黎世法医学部门，对于疑似使用迷药的案件，样本已常规检测GHB-戊糖。施托伊尔表示，可使用常规法医实验室检测方法发现这一生物标志物，因此其他机构也能够将其纳入标准筛查。同时，对这一生物标志物的研究仍在继续。

关注我们在