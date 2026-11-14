与2010年相比，土耳其废弃物总量增长了15%，而人均垃圾量大致维持在同一水平。这发生在政府推广“零废弃”倡议之际；总统夫人埃米内·埃尔多安在国际层面推广该倡议，其中包括在COP31气候峰会上。

据Climate Home News报道，“零废弃”计划于2017年启动。该计划规定减少垃圾产生并发展回收利用，但未包含在明确期限内实现零废弃的具体承诺。2022年，在埃米内·埃尔多安倡议下，联合国大会设立了国际零废弃日，于3月30日举行。

限制一次性塑料

土耳其正在审议一项限制一次性塑料制品的立法倡议，涉及餐具、杯子和搅拌棒等。该媒体称，该文件已提交议会，但尚未获得总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的最终批准。

环保组织代表和研究人员担心，若文件获得通过，可能包含针对生产商的豁免条款。特别是，他们指出，企业可能获准生产用于出口的一次性塑料。土耳其塑料制造商协会PAGEV则曾表示，限制性政策可能损害经济和就业岗位。

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2019年实施的塑料袋税最初减少了塑料袋的使用。不过，尽管该国持续面临高通胀，其税率仅从0.25土耳其里拉提高到1土耳其里拉。海洋生物学家塞达特·京多杜称，目前的收费水平不足以改变消费者行为。

填埋场和废弃物进口

在土耳其，越来越多的废弃物被集中收集并填埋在升级后的填埋场，但其中大部分仍未得到回收利用。Carbon Mapper的卫星观测记录到安卡拉附近填埋场的甲烷泄漏。该媒体称，辛詹的一处填埋场每小时排放约1,200千克甲烷。

在中国限制进口后，土耳其也是欧盟塑料废弃物出口的最大目的地。Climate Home News指出，在欧盟禁止向非经济合作与发展组织成员国出口废弃物的禁令生效后，这些运输量可能增加。土耳其不属于这一类国家。

土耳其官员埃克雷姆·耶尔德勒姆表示，该国目前的废弃物回收率约为30%，当局希望将这一比例提高至70%，但未说明期限。同时，欧盟最新可得数据估计，土耳其2020年的废弃物回收率为12%，而欧盟国家2024年的平均水平约为50%。

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