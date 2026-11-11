据《独立报》报道，在土耳其，政府和运营商Celikler Holding对一项法院裁决提出上诉。该裁决于2026年7月撤销了位于卡赫拉曼马拉什省埃尔比斯坦地区的Afşin-Elbistan燃煤电站扩建许可。法院指出，该项目对人类健康和环境的潜在影响未得到适当评估。

电站扩建计划

Afşin-Elbistan综合设施由自1984年起运营的A电站和于2006年投运的B电站组成。2020年，A电站因未安装法律规定的污染控制设备而被勒令关闭。五个月后，其四个机组中的两个获准恢复运行。

A电站扩建项目计划建设两台总装机容量为688兆瓦的新发电机组。尽管当地居民提出反对，该项目仍于2024年获批。居民将该设施的运营与健康问题、水资源枯竭和农业衰退联系在一起。

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居民投诉与人权组织数据

十多名居住在电站附近定居点的居民告诉该报，他们认为排放物是呼吸系统疾病、心血管疾病和癌症广泛出现的原因。同时，《独立报》指出，要最终证明电站运行与所述问题之间的关联很困难：该地区尚未进行官方的人口健康研究。

绿色和平地中海组织于2022年委托进行的一项分析估计，扩建可能导致约1900人过早死亡。人权观察研究员Deniz Bayram表示，国家空气监测系统的数据和卫星观测显示，电站周边的污染水平高得危险。

争议在安塔利亚举行的COP31气候峰会期间仍在持续，土耳其在那里推动电气化和绿色产业发展。批评人士强调，继续推进煤炭项目与安卡拉的气候声明相矛盾：该国仍是欧洲最大的煤炭发电国，且其超过三分之一的电力由燃煤电站生产。

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