在土耳其安塔利亚，联合国项目事务署（UNOPS）执行主任豪尔赫·莫雷拉·达席尔瓦呼吁伊朗和美国紧急允许化肥通过霍尔木兹海峡运输。他在COP31气候大会上表示，化肥短缺可能导致数百万人陷入贫困。

据Asharq Al-Awsat报道，莫雷拉·达席尔瓦协调一个联合国特别工作组，该工作组旨在危机期间协助化肥货物安全通行。他强调，德黑兰和华盛顿就全面协议进行的谈判必须继续，但与此同时，也需要立即采取一项例外且有时限的解决方案，以恢复此类运输。

每天五艘船

这名联合国官员估计，为满足需求，每天需要允许约五艘运载化肥的船只通过该海峡。冲突开始前，约三分之一的全球化肥运输量经过霍尔木兹海峡，而在封锁后，其价格上涨了30%。

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莫雷拉·达席尔瓦指出，脆弱国家最严重地感受到短缺的后果。特别是，苏丹财政部长告诉他，食品价格在六个月内翻了一番；而据他所说，在尼泊尔，农民已经买不起化肥。

粮食危机风险

他列举了受显著影响的国家，包括莫桑比克、肯尼亚、苏丹、索马里、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡。联合国项目事务署负责人警告说，如果世界不同地区错过播种季节，多达4500万人可能面临严重的急性粮食短缺，另有3000万人可能跌入贫困线以下。

他说，联合国拥有一项机制，可在七至十天内启动化肥运输。

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