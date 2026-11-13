土耳其军用直升机坠毁致4人死亡——AeroTime

一架Sikorsky S-70军用直升机在土耳其东部马拉蒂亚市郊坠毁。AeroTime报道称，援引土耳其国防部消息，事故造成4名土耳其军人死亡。

耶希尔尤尔特地区发生事故

据当地媒体报道，这架直升机于当地时间约18时45分在马拉蒂亚的耶希尔尤尔特地区坠落。警方、消防员和医护人员被派往现场。土耳其电视台播放的画面显示，坠机地点上空升起浓烟和火焰，附近有紧急服务车辆。

土耳其国防部在初步声明中确认，涉事直升机为S-70，但未说明飞行目的以及机上军人的职责。事故原因目前正在调查中。

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事故调查

马拉蒂亚首席检察院已对这起事故展开调查。阿纳多卢通讯社报道称，案件已交由一名副首席检察官和两名检察官处理。

土耳其使用Sikorsky Black Hawk直升机已有数十年。2016年，Sikorsky公司和Turkish Aerospace Industries在该国启动了S-70i版本的许可生产项目，该版本被命名为T70。该项目计划向6家军用和民用运营方交付109架直升机，其中包括土耳其陆军、空军和宪兵部队。

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