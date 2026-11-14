土耳其伊斯坦布尔理工大学的研究人员描述了一种模型：在宇宙早期历史中，暗能量的有效密度可能为负，随后变为正值。根据计算，这一转变可能发生在红移约为1.5时——大约95亿年前，ScienceDaily报道。

引力理论的另一分支

由厄兹居尔·阿卡尔苏教授领导的国际团队研究了此前较少被探讨的遥平行f(T)引力理论分支。与通过时空曲率描述引力的爱因斯坦广义相对论不同，这一方法采用了一种被称为扭率的数学性质。

作者在不假设暗能量密度必然为正的情况下考察了解。两种可能情景中的一种接近标准宇宙学模型，而另一种则预示在遥远过去存在负的暗能量有效密度。数学分支的选择取决于宇宙当前的物质密度，因此该模型保留了标准ΛCDM模型的六个宇宙学参数。

该研究发表于《Physical Review D》期刊。多乌什大学的尼汉·卡特尔吉和京都大学的安东尼奥·德费利切也参与了这项工作。

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与DESI观测的联系

DESI光谱仪的结果增强了人们对暗能量变化模型的兴趣。该仪器根据星系和类星体的位置绘制宇宙的三维地图。DESI最初三年观测的数据，结合对遗迹辐射、超新星和弱引力透镜的测量，强化了暗能量可能并不像恒定宇宙学常数那样表现的迹象。

同时，这些数据尚不足以对暗能量的演化作出最终结论：统计显著性取决于所组合的观测数据集，且尚未达到发现级别。DESI已完成原计划为期五年的巡天，其间观测了超过4700万个星系和类星体。研究作者尚未使用完整的DESI数据集检验他们的模型。

对哈勃张力的可能解释

作者认为，暗能量有效密度的符号变化可能有助于解释哈勃张力——以不同方法测量宇宙当前膨胀速度所得结果之间的差异。这一情景需要通过有关大尺度结构形成、引力导致的光线弯曲以及宇宙膨胀历史的数据进一步验证。

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