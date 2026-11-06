在土耳其，伊斯坦布尔一家法院在一起涉及数十亿规模投资基金丑闻的案件中，将前家庭事务部长法特玛·贝蒂尔·萨扬·卡亚羁押候审。据德国之声报道，她被指控违反资本市场法，并参与一个为实施犯罪而成立的组织。

针对前部长的强制措施

萨扬·卡亚的丈夫获释，条件是定期向警方报到。她于2016年至2018年担任家庭事务部长，直到最近还担任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安执政的正义与发展党副主席。

9月26日，在Yeni党提出指控后，萨扬·卡亚辞职。该党主席泽内尔·埃姆雷称，萨扬·卡亚及其丈夫在向其中一个基金投资1.63亿里拉后，获得了21.7亿里拉——约4300万美元或3840万欧元。按照他的说法，这对夫妇在涉嫌操纵价格、并由此引发股市危机之前不久出售了其持股。

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案件涉及430多人

这对夫妇否认有任何不当行为，但将部分有争议资金转入了银行监管机构指定的账户。在基金危机后，金融监管机构清算了131只基金。

检方正在调查大规模市场操纵的嫌疑。据该媒体报道，此事影响了近50万名投资者的储蓄。司法部长阿肯·居尔莱克本周表示，该案正在调查430多人的行为，已有112人因涉嫌市场操纵和内幕交易被羁押。

主要反对派领导人厄兹居尔·厄泽尔在议会中将这起丑闻的政治责任归咎于埃尔多安，并呼吁总统要么辞职，要么举行选举。

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