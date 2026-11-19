在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，与会者启动了第二次全球盘点——对《巴黎协定》下集体进展进行为期五年的审查。该审查将显示，各国计划和承诺是否足以减少排放、适应气候变化并支持最脆弱国家，联合国新闻报道。

此次盘点将于2028年结束，并将是2030年前的最后一次。联合国气候事务负责人西蒙·斯蒂尔呼吁各国政府将上一轮周期商定的目标转化为实际成果。他表示，完成这一任务只剩两年时间。

未达成协议的谈判

与此同时，COP31主席团表示，21项谈判议题仍未解决。其中包括适应气候变化、融资、减缓气候变化影响以及公正转型。新的文本草案原定于周四清早提交，部长们则在一次闭门会议上试图缩小分歧。

更广泛政治协议的首个版本暴露出围绕化石燃料、气候融资、将升温控制在1.5°C以内的目标、电气化以及科学作用的分歧。土耳其提出到2035年将电力在全球最终能源消费中的占比提高至35%的倡议，获得了75个国家的支持。

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科学与公正转型

各代表团还在就政府间气候变化专门委员会下一轮重大评估的时间表展开争论。脆弱国家希望相关报告能及时完成，以服务于新的全球盘点。俄罗斯——侵略国——以及沙特阿拉伯和中国认为，拟议时间表过于紧凑，可能限制发展中国家科学家的充分参与。

民间社会代表呼吁不要推迟有关适应融资的决定。经济学家玛丽安娜·马祖卡托表示，公正转型不应仅仅归结为寻找额外资金：社会问题、公共投资的条件、对工人和当地社区的保护，必须从一开始就是气候政策的组成部分。

在专门讨论人类和社会发展及性别平等的主题日上，与会者还强调，有必要考虑气候变化对女性的影响。巴西谈判代表莉莲·沙加斯指出，如果不支持女性参与科学研究，也不评估对其健康造成的后果，各国就可能失去限制全球变暖和适应气候变化所需的解决方案。

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