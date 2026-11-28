据反对派电视台Halk TV的所有者贾费尔·马希罗格鲁称，土耳其本周拘留了9名与该电视台有关联的人士。他表示，官方列出的拘留理由包括涉嫌洗钱、受贿以及传播误导性信息，BBC News World报道。

拘留与该频道有关联的人员

常驻伦敦的马希罗格鲁表示，土耳其当局摧毁了Halk TV。据他称，上个月该频道被当局接管时，他的几名家人也在被拘留者之列。该所有者还否认了针对他本人和该电视台的指控。

伊斯坦布尔检察院表示，最新一批被拘留者中包括两名前Halk TV主持人。检方称，他们收受钱款后制作虚假报道。

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检察院还对Halk TV新闻协调员库尔沙德·奥古兹发出了逮捕令。根据检方掌握的信息，他目前在国外。声明没有说明他具体身在何处。马希罗格鲁告诉BBC，如果他返回土耳其，可能会被监禁。

对该广播机构的控制

上个月，土耳其当局突袭了Halk TV总部，随后该频道的直播停止。之后，一名新管理员被任命负责管理该电视台。

本月早些时候，当局还接管了反对派电视台Sozcu TV。总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的主要竞争对手、伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马莫卢因腐败和违反选举法的指控被监禁。伊马莫卢及其政党否认这些指控。

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