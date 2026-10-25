在澳大利亚北部的原住民社区瓦代耶，Thamarrurr Sea Farmers渔业项目已扩展为全面的商业捕蟹业务。在获得完整商业许可证后，该团队将员工人数从3人增至9人，可设置最多60个蟹笼，并且每周向达尔文市场运送35至50公斤的渔获。

据澳大利亚广播公司新闻报道，渔民在黎明前开始工作，以便在当天将螃蟹送上飞往达尔文的轻型飞机。团队成员西奥·杜林表示，鳄鱼也试图从蟹笼中获取猎物：这些爬行动物已经用颚部压碎了5个这样的蟹笼。

为社区创造就业岗位

瓦代耶约有2500名居民。根据2021年人口普查，约每五名成年居民中就有一人有工作。Thamarrurr Sea Farmers协调员约翰逊·卡图鲁指出，新员工拥有丰富的捕鱼经验。团队中最年轻的成员之一乔尔·马丁表示，渔民会走访学校，向学生说明完成学业对未来就业的重要性。

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北领地最大的捕蟹许可证持有者Aboriginal Sea Company称，瓦代耶的这家企业是北领地唯一由社区自身经营的商业渔业业务。该项目还获得Humpty Doo Barramundi公司的指导和培训。

注重可持续捕捞

Thamarrurr Development Corporation强调，团队详细记录捕捞区域和捕获螃蟹的数量，以避免耗尽特定区域的资源。此前，由于担忧北领地螃蟹数量，商业许可证曾被暂停。在此期间，Thamarrurr Sea Farmers的许可证被暂时转入原住民沿海类别，暂停结束后恢复了商业资格。

Thamarrurr Development Corporation副首席执行官特蕾西·利奥认为，十年内瓦代耶可能形成一个可提供约100个就业岗位的海产品产业。除捕蟹外，她还提到一个尚未进入商业生产的黑唇牡蛎养殖场以及其他渔业。约翰逊·卡图鲁表示，团队希望循序渐进地发展业务，重点关注长期可持续性。

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