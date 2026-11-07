肯尼亚东北部瓦吉尔县至少40名农民利用“先用后付”（PAYGO）融资模式安装了太阳能温室。据Nation Kenya报道，这些系统可利用太阳能为温室灌溉和通风，农民可在其中全年种植蔬菜。

蔬菜与收入

农民种植菠菜、番茄、甜椒、羽衣甘蓝及其他蔬菜，供自己食用并出售给当地居民。农民阿莎·古莱德表示，温室通过为人们提供食物和稳定收入，改善了社区福祉。“我们不再饿着肚子睡觉，也不再像过去那样依赖野果，”她说。

另一名农民穆罕默德·韦利说，他花费了20万至40万肯尼亚先令安装该系统。他表示，初始成本很高，但温室农业已比畜牧业更有利可图：目前他每月可获得最高25万先令的利润。韦利还称，在2023年洪水期间，他的温室是当地市场唯一的食品供应者。

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儿童营养指标

县营养专家努里亚·易卜拉欣·阿卜迪将温室生产与粮食安全提升及弱势群体营养改善联系起来。根据SMART调查数据，瓦吉尔五岁以下儿童急性营养不良率从2023年的19%降至2024年的11.2%。她表示，食物消费水平可接受的家庭比例从76%升至89%，而食物消费不足家庭的比例从7.1%降至1.8%。

与此同时，农民面临缺水、现代系统成本高、获得信贷的渠道有限、基础设施薄弱以及缺乏技术知识等问题。Solargen Technologies公司为农民提供灌溉技术、培训、生产规划、融资以及进入市场方面的帮助。

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