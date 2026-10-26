温德姆原住民青年组织停止运作——澳大利亚广播公司新闻

在西澳大利亚州北部的温德姆镇，向原住民社区青年提供服务的温德姆原住民青年公司（Wyndham Aboriginal Youth Corporation，WYAC）已停止运作。其项目于9月中旬停止，面向青年的安全夜间空间也不再开放，澳大利亚广播公司新闻报道。

服务于9月停止

WYAC自2018年以来一直在这个距离珀斯以北约3100公里的偏远社区运营。该组织经营一家咖啡馆和一家机械维修车间，开展可获得认证的教育项目，并为青年提供夜间安全停留场所。其活动被认为与犯罪率下降以及由社区自身发起的解决方案的发展有关。

一名熟悉WYAC工作的人士表示，该组织的活动于9月18日停止。据其称，尽管多次尝试与该组织联系，工作人员和社区居民均未获知该组织的后续情况。孩子们每天都在问，这些项目何时恢复。

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关于资金的说法

WYAC前首席执行官内维尔·德席尔瓦表示，他已返回协助该组织；他称，国家原住民澳大利亚人事务局（NIAA）未履行资金承诺。据他所说，该组织自7月以来一直未收到其预期获得的资金，导致员工没有工作，也没有薪酬。

NIAA表示，不能公开评论与个别组织就拨款管理进行的讨论，但仍在继续与WYAC接触。温德姆—东金伯利郡议会主席戴维·门泽尔称，项目停止令人痛心，并对可能没有其他组织能够接手全部这类服务表示担忧。

司法部表示，其认识到青年服务对温德姆的重要性，正在研究服务中断的后果，并正与利益相关方就支持服务连续性的方案保持联系。

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