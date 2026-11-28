在瓦伦西亚，Aprilia车手马尔科·贝泽基在里卡多·托尔莫赛道刷新单圈纪录，并在MotoGP赛季收官大奖赛前夺得杆位。他在排位赛中跑出1分27.844秒的成绩，首次在这条赛道上突破1分28秒大关，Channel NewsAsia报道。

贝泽基超过马奎斯

新科MotoGP冠军马克·马奎斯周五也打破了赛道纪录，并在周六的Q2排位赛中当着主场车迷的面再度做到这一点。不过，贝泽基随后跑出了快近半秒的成绩，从他手中夺走了发车格首位。

Trackhouse车手劳尔·费尔南德斯将与贝泽基和马奎斯一同从第一排发车。马克的弟弟亚历克斯·马奎斯在排位赛中取得第四名。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

赛季第二名之争

马克·马奎斯将在赛季最后一站后结束自己的MotoGP生涯，他在该系列赛中拥有创纪录的78个杆位。他还因本赛季排位赛积分最多而获得一辆宝马汽车——这是他职业生涯中的第九辆。

马奎斯上周在葡萄牙提前锁定了个人第八个MotoGP冠军。贝泽基将在收官站与队友豪尔赫·马丁争夺年度车手积分榜第二名：马丁领先他两分，并将从第五位发车。VR46 Racing车手法比奥·迪·詹南托尼奥将占据第二排的另一个位置。

关注我们在