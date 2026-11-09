波兰华沙将于11月11日实施临时禁令，禁止携带或移动任何类型处于未装弹状态的武器。该限制将在波兰国家独立日当天生效。据Polsat News报道，波兰《法律公报》公布了内政和行政部长于2026年11月4日签署的相关条例。

庆祝活动期间的安全措施

警方解释称，实施禁令是出于确保国家独立日庆祝活动参与者获得适当安全保障的需要。该条例草案的说明指出，每年11月11日，数以万计的人会来到首都，参加当天组织的活动。

文件起草者指出，庆祝活动的规模需要采取额外的预防措施，以暂时提高安全水平并维护公共秩序。类似限制措施在往年也曾在华沙实施。

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哪些人不受禁令限制

持有向特定主体签发的证明并据此拥有武器的人员可获豁免。具体而言，这包括设有内部安保部门的企业家和组织、获许可提供安保服务的公司，以及因履行公务时面临生命或健康遭受侵害的特殊风险而需要武器进行个人防护的机构和企业员工。

波兰全境还实施第二级BRAVO警戒和第二级BRAVO-CRP警戒。由PKP Polskie Linie Kolejowe和PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa管理的铁路线路实施第三级CHARLIE警戒。

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