位于北海、英国阿伯丁以东150英里的Jackdaw气田已开始产气。燃料已经开始输送至英国，BBC News报道。

通过现有基础设施供应

英国政府在经历长期不确定性和法院审理后，于上个月批准了该气田的开发。Jackdaw由Adura运营，该公司是壳牌与挪威国有能源公司Equinor合资企业的一部分。

Jackdaw的天然气将首先输送至现有的Shearwater平台进行处理，随后通过管道运往阿伯丁郡的St Fergus天然气终端。Adura估计，该气田将提供英国约6%的天然气产量，并能够为140万户家庭供应能源。若计入进口天然气，这约占英国总需求的2%。

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经济与气候争议

英国政府预计，在Jackdaw预计的11年运营期内，该项目将支持全国天然气供应、保住数百个工作岗位，并为经济增加29亿英镑。能源大臣米娅塔·范布勒表示，在英国向可再生能源和核能转型之际，该项目应有助于减少使用排放更高的进口天然气。

与此同时，环保组织和部分议员批评了这一决定。2025年1月，爱丁堡最高民事法院裁定，Jackdaw和Rosebank石油项目此前获得的许可不合法，因为开发商未就燃烧开采出的化石燃料所造成的气候影响提供充分评估。公司获准继续开展准备工作，但在完成新的环境评估前不得开采石油和天然气。

关于在Rosebank启动生产的决定尚未作出。Rosebank位于设得兰群岛附近，是英国已知最大的未开发油田。与Jackdaw的天然气不同，Rosebank的大部分石油计划由油轮出口并在国际市场销售。

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