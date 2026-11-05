在英国伦敦，对于首次受邀后未寄回居家检测的居民，自动短信提醒使肠癌筛查参与率提高了三倍。一项在英国首都八个行政区、涉及3129人的随机对照试验显示了这一结果，News-Medical报道。

研究结果

萨里大学、伦敦大学学院和伦敦玛丽女王大学的研究人员比较了三种方法。一组未获得后续联系，第二组收到自动短信，第三组先收到短信，随后由接受过培训、帮助克服常见筛查障碍的患者导航员致电。

短信提醒在第19周、第21周、第23周和第25周发送。未获得后续联系组中，2%的参与者完成了筛查，而短信组这一比例为6.5%。电话支持将参与率提高至7.5%。与没有后续联系相比，两种方式均使参与率提高约三倍。

短信策略的成本为每多筛查一人1.82英镑。不到1%的参与者选择不再接收短信。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

筛查障碍

未完成检测最常见的原因是认为自己已经接受过筛查，占19.4%；未收到检测套件也占19.4%；以及没有时间，占13.4%。认为自己已有最新检测结果的男性对电话尤其反应良好：通话后，此类男性中39.6%完成了筛查，而有同样原因的女性为20.4%。

伦敦肠癌筛查的总体参与率为63.8%，比全国平均水平低八个百分点。研究作者估计，在整个伦敦推行短信提醒，每年可让另外1.8万人接受筛查，并且平均可帮助额外50例肠癌在早期被发现。

这项发表于《British Journal of Cancer》的研究涉及英格兰面向50至74岁人群的NHS项目。该项目采用居家粪便免疫化学检测，可检出粪便样本中的血液痕迹。

关注我们在