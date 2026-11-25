英国的燃气和电力价格上限将于1月上调，这将影响数百万使用标准浮动费率的家庭。监管机构Ofgem每季度审查这一上限：它规定的是每单位燃气和电力消耗的最高价格，而不是最终账单金额。

据BBC News报道，上调的主要因素是燃气批发价格上涨。该媒体称，在美国和以色列与伊朗之间的战争背景下，燃气批发价格已经上涨。该机制适用于英格兰、苏格兰和威尔士超过2000万户家庭；北爱尔兰实行单独的制度。

哪些人受到变化影响

实际账单取决于用量、付款方式、地区、住房类型和能源效率、居住人数以及天气。对于通过直接扣款支付燃气和电费的典型家庭，Ofgem的参考指标为每年9500千瓦时燃气和2500千瓦时电力。

约1100万户采用固定费率的家庭在合同到期前不会看到变化。建议采用浮动费率的消费者在价格上限变动前提交准确的电表读数，以避免按错误费率计算估算用量。拥有正常运行的智能电表的用户无需这样做。

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援助与账单构成

暂时取消居民用电增值税，使典型家庭的年度账单减少约45英镑。此外，数百万户家庭将获得100英镑的自动补贴，以支付冬季开支。

Ofgem还监管接入燃气和电力网络的每日固定费用。在2026年10月1日至12月31日期间，对于通过直接扣款付款的客户，该费用的平均水平为电力每天54.83便士、燃气每天29.68便士。政府已宣布打算取消燃气固定费用，但尚未公布具体机制。

自2026年4月起，账单开始反映电力和燃气网络升级的费用。Ofgem于2025年12月批准了280亿英镑的投资。到2031年，这些费用预计将使能源账单额外增加108英镑，而目前的收费为受价格上限约束的典型家庭账单每月增加约6英镑。

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