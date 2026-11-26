截至2025年的十年间，英国冬季气温为0°C或以下的天数比1961年至1990年少约四分之一。在英格兰南部，降幅约为三分之一；与此同时，全国夏季气温达到25°C的平均天数增加了一倍以上，BBC News报道。

英国气象局将季节变化与气候变化联系起来。该机构气候学家詹姆斯·波普认为，该国夏季正在变长，冬季正在变短。科学家估计，与工业化前时期相比，目前全球变暖程度为1.4°C。

冬季和夏季预测

如果全球变暖达到2°C，英国冬季霜冻日的平均数量可能约为24天，而1961年至1990年为38天。每个季节气温至少达到25°C的夏季天数可能增至约15天，而在此前的基准时期仅略高于4天。

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英国气象局气候安全团队专家托马斯·克罗克表示，天气仍将逐年变化，但总体气温水平已经发生偏移。他说，极端高温和创纪录暖日将更频繁出现，而极端寒冷将更少出现。英国气象局的研究还表明，夏季将延续至秋季，秋季降水可能减少。

对农民和动物的影响

条件变化已经影响农业。潮湿的冬季使播种工作更加困难，并助长害虫和疾病传播；干燥的夏季则导致作物种植用水短缺。British Growers首席执行官约翰·沃尔盖特表示，今年花椰菜、卷心菜和西兰花的产量下降了约50%。与此同时，据他评估，草莓迎来了一个好季节。

由于夏季更炎热、更干燥，且寒冷日数减少，诺福克郡农民蒂姆·杨三年前种植了一个葡萄园。去年，他收获的葡萄数量是预期的两倍。更温暖的冬季也影响野生动物：在昆虫不足时，蝙蝠可能从冬眠中醒来；而更早结束冬眠并繁殖的两栖动物，则面临遭遇降温的风险。

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