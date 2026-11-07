在委内瑞拉拉瓜伊拉州，6月24日地震中失去住所的房主表示，他们在申请国家补贴贷款购买新住房时遇到问题。据他们称，建筑检查后生成的QR码含有错误的名称、地址或损坏程度评估。银行要求提供房屋坍塌证明，因此数据不一致会导致申请审查停止。

拉瓜伊拉居民的投诉

据《里约时报》报道，38个住宅小区的公寓业主报告了这些错误。根据该报道援引的数据，一家委内瑞拉新闻媒体统计，该国中部海岸至少有118栋建筑的记录包含相互矛盾的数据。

尤其是，卡拉巴列达Abejita II住宅楼的居民称，首次检查认定该建筑已经毁坏。他们表示，在复查期间，该楼仍被标记为红色，但其QR码仅载有轻微损坏的信息。居民称，没有关于坍塌的记录，他们无法申请贷款，尽管返回该建筑很危险。

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居民拉克尔·埃雷拉告诉记者，她位于拉瓜伊拉普埃尔托维耶霍附近的房屋已经坍塌，她的丈夫和妹妹遇难。她说，QR码中该房屋被列在不同名称和不同教区之下，因此数据与提交的文件不一致。

Venezuela Renace计划的条件

贷款申请在国家Venezuela Renace计划框架内受理。委内瑞拉经济和财政部确定Banco de Venezuela、Banco Digital de los Trabajadores和Banco del Tesoro为首批受理申请的银行。该部门表示，银行必须在五个工作日内回复申请人。

对于价值不超过7万美元的住房，国家承担房价的80%，其余部分由购房者支付。对于价值7万至10万美元的住房，补贴比例为50%，贷款期限最长可达25年。根据《里约时报》援引的数据，截至11月3日，住房适宜性委员会数据库中记录了拉瓜伊拉999栋被毁建筑，包括住宅楼、商店和公共建筑。

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