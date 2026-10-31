2026年10月26日和27日，委内瑞拉两名被拘押且患有严重疾病的男子死亡。委内瑞拉人权组织“委内瑞拉监狱观察站”要求对他们获得医疗救助的情况进行公正调查，The Rio Times报道。

两州发生死亡事件

兰迪·拉蒙·拉德拉·阿劳霍被关押在该国西部塔奇拉州的圣安娜监狱，该监狱的正式名称为Centro Penitenciario de Occidente I。他于10月26日在圣克里斯托瓦尔中央医院去世。根据观察站获得的信息，该男子患有白血病。

次日，即10月27日，伊尔德丰索·希尔去世。他在玻利瓦尔州奥尔达斯港市的瓜亚帕罗警察拘留室被审前羁押。该组织称，他死于晚期面部癌症。

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要求展开调查

委内瑞拉监狱观察站主任温贝托·普拉多呼吁立即开展彻底、公正的调查。人权捍卫者希望查明两名男子获得了何种医疗救助，以及拖延或不作为是否可能影响了他们的生命。

对于希尔，观察站还提出了此前申请采取人道主义措施遭拒的问题——基于健康原因获释或接受软禁。该组织表示，软禁决定是在该男子死亡后才出现的。

根据观察站的数据，圣安娜监狱的设计容量为800人，但关押着超过1300人。该组织还提到，该设施5月和6月另有两名在押人员死亡。在10月30日发布的声明中，没有委内瑞拉当局就这些案件作出的正式回应。

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