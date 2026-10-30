在澳大利亚，澳大利亚广播公司新闻发现了数十起验尸官调查，其中记录了新南威尔士州监狱在囚犯心理健康风险评估、监管和医疗护理方面存在的不足。澳大利亚广播公司发现，20起调查涉及风险筛查违规，14起涉及监管不当，27起涉及临床护理不足。

贝利·麦坎德尔案

其中一起案件是贝利·麦坎德尔的死亡。他当时被关押在戈斯福德的卡里昂惩教中心。2019年11月4日，他向一名心理学家表示有自杀念头，随后被转移到评估牢房。验尸官认定，这名心理学家没有查阅他的医疗记录；记录中载有他焦虑、惊恐发作以及近期开始服用抗抑郁药的信息。

转移后，麦坎德尔两小时内67次按下对讲机按钮，且常处于极度痛苦状态。他要求会见心理学家，并称自己无法呼吸。验尸官得出结论，他很可能正在经历惊恐发作。次日早晨，风险干预小组讨论了让该囚犯能够与其他人接触的方案，但一名不属于该小组、也未接受过在此类小组中工作培训的高级狱警，实际上接管了决策。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

隔离与专业人员短缺

验尸官认定，将麦坎德尔安置并继续留在评估牢房的决定没有必要且不恰当。牢房内全天24小时亮着灯，他无法进入开放区域或放风场，并且长时间独自一人。法医精神科医生凯莉·伊格尔在听证会上表示，对有自杀风险的囚犯实施隔离是监狱系统特有的做法，可能加剧痛苦和绝望。

卡里昂惩教中心没有晚间护理班次、成瘾援助服务，也没有心理健康护士。麦坎德尔被转介接受每周咨询，但直到九周后才见到心理学家——也就是他被转入评估牢房的当天。

澳大利亚广播公司还发现29起验尸官调查，其中囚犯在获得必要医疗护理时遭遇不可接受的延误。所述案例包括重病囚犯在等待精神科床位期间死亡、精神科医生短缺，以及患有精神分裂症的人在服刑期间很少或根本没有得到精神科医生帮助的情况。

关注我们在