在日本，社交媒体X上对首相高市早苗帖文的回复中，提及外国人和移民的数量显著增加。自她于去年10月21日就职以来的一年内，高市发布了868条帖文，截至周五共收到1,502,698条回复。其中112,481条，即7.5%，提及外国公民或移民，《日本时报》报道，并援引共同社的分析。

政策帖文发布后增长

共同社使用社交媒体分析工具Brandwatch进行了这项研究。同时，高市的帖文中只有16条，即总数的1.8%，包含“外国公民”或“移民”这两个术语。

9月27日，这位首相发布了有关外国公民政策的说明，其中包括收紧获得永久居留权的要求。当天，关于这一话题的回复数量增至4,908条，而前一天为216条。在此之前，此类回复的日数量仅有八次超过1,000条；但在9月27日之后，这一数字连续四天保持在1,000条以上，直至9月30日。

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有关儿童安全帖文下的回复

高市10月18日发布的一则关于儿童上学途中安全和预防犯罪的帖文，收到了最多提及外国人或移民的回复。尽管该帖文并非关于外国公民，但6,505条回复——超过该帖文全部回复的一半——包含此类提及。

这些回复中的大多数声称，政府的移民政策据称威胁儿童安全，日本应停止接收移民。部分回复还表达了对社会保障体系可能承受负担的担忧，并包含毫无根据的说法，称外国人据称经常逃避被起诉。

根据Brandwatch的分析，在提及外国人或移民的回复中，负面回复数量约为正面回复的三倍。高市政府执政初期，负面和正面回复较为均衡，但此后负面回复的占比不断上升。截至6月底，日本外国居民人数达到创纪录的4,281,026人。

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