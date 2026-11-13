澳大利亚维多利亚州的一个皇家委员会听取了证词称，森伯里一项铁路项目的承包商可能被告知，如果他们不能解决劳资纠纷，就不会在该州获得后续工作。正如《卫报》报道，前维多利亚基础设施交付局官员彼得·威尔金森作出了这一说法。

关于谈话的证词

重大公共和民用基础设施项目诚信委员会正在审理2022年围绕森伯里Gap Road平交道口拆除工程的劳资纠纷。

威尔金森表示，在纠纷最激烈的时候，他在Vida的上司埃文·塔特索尔于2022年6月6日或7日告诉他，自己已与部长办公室讨论了该情况。威尔金森推测，所指的是时任交通基础设施部长贾辛塔·艾伦的办公室。

威尔金森作证称，塔特索尔说，如果承包商无法处理维多利亚州的劳资关系，就不会在那里获得后续工作。他澄清，所指的是John Holland和CPB Constructions两家公司。当时，它们正在竞标墨尔本机场铁路项目，但威尔金森表示，他不知道部长办公室是否知晓此事。

威尔金森将这一信息转告给Rail Network Alliance总经理乔·艾古尔。对于没有留下与塔特索尔谈话记录一事，他解释说，当时情况发展得非常快。

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承包商代表的陈述

委员会还听取了现场项目交付总监斯蒂芬·威莱拉的证词。他谈到在CFMEU总部举行的一次会议，并表示该会议最终有助于结束劳资纠纷。威莱拉称，对建筑公司代表而言，有必要举行这样的会议极其令人不快。

他表示，工会提出的任何安全问题都没有严重到需要停止施工的程度。威莱拉还声称，工人害怕CFMEU，并受到工会官员的压力。

威莱拉称，工会组织者乔·迈尔斯在会议期间表示，合作可能有助于获得未来的招标项目，包括墨尔本机场铁路项目。他还表示，迈尔斯提到与艾伦办公室有直接联系。

委员会此前听取称，CFMEU代表因所称安全问题而叫停了现场工作。在任命两名工会职业健康与安全代表，并更换提供交通管理和劳务派遣服务的公司后，工程恢复。由专员克里斯托弗·库拉基斯主持的听证会仍在继续。

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