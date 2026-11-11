据澳大利亚广播公司新闻报道，澳大利亚维多利亚州10月记录了六起针对志愿消防服务机构CFA消防站的入侵事件。这几乎等同于全年此类事件的平均数量——六至八起。

入侵事件发生在蒂默林、乔科林、凯朗、温宁杜和斯通黑文等小型地区社区。位于吉朗附近的斯通黑文消防站在几天内两次被闯入。站内没有物品被盗，但这些事件造成了高额维修费用。

被盗设备与消防队运作

其他消防站的对讲机、电锯、消防设备和除颤器被盗。CFA首席官员贾森·赫弗南表示，此类事件可能影响消防队应对紧急情况的能力，并给志愿者带来额外负担。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在维多利亚州西南部坎珀当附近的乔科林，当地消防队在入侵事件后无法运作，因此在紧急情况下由邻近单位代为应对。消防队队长李·哈里呼吁CFA审查安全措施，并指出一些消防队自行安排安保，但其财政能力各不相同。

审查安全系统

CFA基础设施与环境服务总经理贾斯珀·米利根表示，该服务机构正在评估加强防护的方案，包括安装更多监控摄像头。CFA还在对全州所有设施进行安全检查。维多利亚州有1,200个消防队，因此预计无法迅速解决这一问题。

在预测将迎来温暖干燥的春季后，维多利亚州消防部门正为艰难的丛林火灾季做准备。此前，当局曾警告火灾风险升高，尤其是在东吉普斯兰、该州最西南部、冲浪海岸地区，以及吉朗以西至翁巴特森林南部地区。

关注我们在