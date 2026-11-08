澳大利亚维多利亚州的皇家维多利亚荣誉法官协会呼吁，在11月28日选举后组建的政府资助培训5000名新的JP志愿者。该协会还请求今后每年持续为另外500名候选人提供培训资金，ABC News报道。

维多利亚州共有3699名登记在册的JP志愿者，但该协会主席罗德尼·拉文认为，约有2000人在积极工作。根据他的估计，约1500名登记人员因年龄、健康状况或死亡而无法再履行这些职责。昆士兰州有8万名JP，新南威尔士州有6.5万名，南澳大利亚州约有7000名。

Bunnings的服务

JP志愿者可以认证法律文件，包括声明、宣誓书和文件副本。他们通常在警察局、图书馆或地方议会办公室工作。一些购物中心也为这类服务提供场地。

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担任JP已有51年的洛雷塔·科马克目前在墨尔本西部阿尔托纳的Bunnings建筑材料商店工作。这是首家让维多利亚州居民可以在购物时联系JP的Bunnings门店。科马克表示，这种形式能够覆盖不愿前往警察局的人群，工作转移到商店后，对服务的需求显著增加。

对新志愿者的需求

拉文表示，自2021—2022财年预算以来，该州一直没有从政府预算中拨款资助JP培训。自由党领袖杰斯·威尔逊办公室的代表表示，该党没有承诺资助此类培训。工党没有回应ABC News的询问。

维多利亚州司法与社区安全部表示，在2022年至2025年的多年招募活动期间，该部门任命了800名新的JP。在该州西北部的桑雷西亚地区，约三年前的一次额外招募使志愿者人数增加了15人。与此同时，来自米尔迪拉的志愿者苏·梅森警告说，一些经验丰富的JP最终将停止工作，因此人数可能会迅速减少。

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