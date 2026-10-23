在澳大利亚维多利亚州，一些犯罪受害者等待经济援助超过一年，同时自行支付心理咨询和医疗服务费用。据澳大利亚广播公司新闻报道，消息援引了维权人士和维多利亚州犯罪受害者事务专员伊丽莎白·兰登的话。

2024年，维多利亚州政府改变了对受害者的支持机制：新的经济援助计划（FAS）取消了向法院申请的必要。已向警方报告犯罪的人可以在家提交申请。直接受害者最高可获得63,401美元，用于心理咨询、收入损失、治疗和其他费用。

对延误的投诉

兰登表示，FAS实施后，她的办公室开始收到更多投诉。她强调，支持系统不应成为额外的压力来源，因为延误可能严重影响受害者的福祉和康复。

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42岁的艾丽西亚·罗伯茨曾使用过旧的和新的支持模式。她表示，在FAS下她等待援助超过一年。她说，自己有时会在电话线上等待数小时才得到回复，申请过程对她的康复造成了负面影响。她表示，由于缺乏沟通，申请人不断查看申请状态。

法律服务机构的申请积压

South-East Monash Legal Service的律师阿津·巴加基·詹金表示，由于未处理申请不断积压，她所在的机构已停止接收新客户。她说，一些在15个月前提交的申请仍在等待支持。受害者在使用在线门户和上传文件时也面临困难。

该法律服务机构听说，有人向亲属借钱，或在等待补偿期间自行支付费用。根据最新公开数据，2024—2025财年已完成6,200份FAS申请的审理——约占提交申请的77%。该计划负责人马妮·威廉姆斯表示，每份申请都会得到个别评估；受害者支持事务部长罗斯·斯彭斯则表示，政府将继续寻找改进该系统的方法。

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