在膀胱切除术前联合使用免疫治疗药物度伐利尤单抗和靶向药物维恩妥尤单抗，术后继续使用度伐利尤单抗，与仅进行手术相比，将死亡风险降低了42%。这一结论来自一项国际III期VOLGA临床试验，试验共有695名肌层浸润性膀胱癌患者参与。

据News-Medical报道，所有参与者均无法接受标准的顺铂类化疗，或拒绝接受该治疗。研究结果发表在《新英格兰医学杂志》上。

两年后的结果

两年后，接受双药方案的患者中有78.4%仍然存活，而仅接受手术组的这一比例为69.4%。在联合治疗组中，复发、疾病进展或其他癌症相关事件（包括死亡）的风险降低了49%。

在接受度伐利尤单抗和维恩妥尤单抗的患者中，45.1%患者术后检查的组织内未发现癌症迹象。仅接受手术组中，9.6%的参与者取得了这一结果。该研究涵盖25个国家的229个医疗中心。

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三种治疗方案

参与者被随机分配到三组。第一组在手术前接受度伐利尤单抗和维恩妥尤单抗，术后仅接受度伐利尤单抗。第二组额外接受另一种免疫治疗药物——曲美木单抗。第三组仅接受手术，未使用研究中的药物组合。

与手术相比，三药方案同样降低了癌症相关事件或死亡的风险。不过，在研究的这一阶段，该方案未显示出总体生存率具有统计学意义的改善。接受药物组合的患者中，严重不良反应更为常见，但研究人员未报告双药方案存在意外的安全性问题，也未报告术后并发症数量增加。

维恩妥尤单抗是一种抗体偶联药物：它与许多膀胱癌细胞上存在的Nectin-4蛋白结合，并将抗癌药物递送至这些细胞。度伐利尤单抗阻断PD-L1蛋白，肿瘤可利用该蛋白逃避免疫反应。该研究由阿斯利康公司资助。

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