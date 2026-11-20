有关Wegovy的新临床数据显示，该药可能有助于六至12岁儿童减重。68周后，在每周接受该药注射、遵循低热量饮食并增加运动量的参与者中，超过五分之四的人的体重指数下降。

在安慰剂组中，23.5%的儿童体重指数下降，《The National》报道。Wegovy的活性成分是司美格鲁肽，它模拟人体进食后产生的GLP-1激素作用，并降低食欲。

心脏代谢指标

耶鲁大学肥胖研究中心教授阿尼娅·亚斯特热博夫表示，接受司美格鲁肽治疗的儿童，其多项与心血管系统和代谢相关的心脏代谢指标也有所改善。诺和诺德在公布试验结果的消息后发布了她的声明。

GLP-1类药物已获准用于12至18岁人群。南安普敦大学糖尿病学和内分泌学教授理查德·霍尔特强调，在儿童时期使用药物时，应考虑可能仅会随时间显现的长期副作用。

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儿童肥胖的普遍程度

根据联合国儿童基金会的数据，全球约10%的五至19岁人群患有肥胖症，约为1.88亿人。1990年，这一比例为2%，即3100万人。

卡罗琳斯卡学院儿童肥胖研究人员克洛德·马库斯指出，九岁以下儿童很少需要药物治疗。同时，他认为，这类药物可以补充改变生活方式的支持，尤其是用于预防2型糖尿病等共病。

英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂曾警告说，药物不能成为解决肥胖问题的唯一办法，因为它们并非完全安全。

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