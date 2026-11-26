在一项实验性阿尔茨海默病疗法的第一期临床试验中，5名参与者中有4人出现了认知功能改善的早期迹象。试验中未发现严重副作用，ScienceAlert报道。

细胞通过脑部植入物递送

RB-ADSC疗法由制药公司Regeneration Biomedical Inc.开发。该疗法从患者脂肪组织中提取干细胞，并用Wnt家族蛋白进行处理；这些蛋白作为细胞生长和修复的化学信号发挥作用。

随后，细胞通过手术植入物被递送至脑室，即充满液体的腔隙。开发人员认为，这种方法将能够绕过血脑屏障，把患者自身的干细胞送入中枢神经系统。

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目标是影响疾病的多种机制

根据开发人员的设想，该疗法应能减轻炎症、支持神经元修复，并促进清除与阿尔茨海默病相关的β-淀粉样蛋白和tau蛋白聚集物。该公司还表示，该方法不仅针对清除有毒蛋白，也针对促成其形成的过程。

第一期的主要目标是评估治疗的安全性，因此仅有5人参与。试验结果概述在发表于《Alzheimer’s & Dementia》期刊的一篇简短摘要中。

下一项试验将纳入115人

第二期计划招募115人测试该疗法，并与安慰剂进行比较。美国食品药品监督管理局授予该项目Fast Track资格，这可能加快测试过程和数据审查。下一阶段将评估认知功能和脑功能的变化，以及该疗法对β-淀粉样蛋白和tau蛋白聚集物的影响。

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