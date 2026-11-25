美国威斯康星州报告了第三例与麻疹相关的死亡病例，当地疾病暴发形势正在恶化。死亡的成年患者来自拉斐特县。为保护患者及其家人的隐私，其身份信息未被披露，UPI报道。

年初以来920例病例

威斯康星州卫生部门没有公布死者的疫苗接种状况。该州于11月13日和11月5日宣布了此前两例与麻疹相关的死亡病例：一名儿童和一名婴儿死亡。在本轮疫情前，威斯康星州自1990年以来未记录过与麻疹相关的死亡病例。

自周五以来，该州又发现88例麻疹病例，使年初以来的总数达到920例。除两例外，几乎所有病例都是自8月以来确诊的。根据该州统计数据，99.2%的患者未接种疫苗或疫苗接种状况不明；20人需要住院治疗。

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美国麻疹疫情

威斯康星州发布这一消息的前一天，宾夕法尼亚州宣布了年初以来第九例与麻疹相关的死亡病例。四个州的卫生官员报告称，2026年已至少发生14例此类死亡。与此同时，截至上周四，美国疾病控制与预防中心显示全国共有6例死亡。此后，至少还有3例死亡被单独报告，CDC正在制定麻疹死亡的标准化定义。

根据CDC数据，美国已登记超过5,830例麻疹病例，这是自1991年以来最高的年度数字；当年记录了9,643例病例。泛美卫生组织上周表示，由于一种病毒株持续传播超过一年，美国已失去麻疹消除状态。该组织称，这一病毒株自2025年1月20日起就在美国境内传播。

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