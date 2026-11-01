巴基斯坦白沙瓦高等法院正在审理巴基斯坦正义运动党（PTI）提出的诉讼，涉及在开伯尔-普什图省部分地区实施紧急状态，以及在其他地区实施省长管治。开伯尔-普什图省总检察长办公室向省长、首席秘书、省议会议长以及内政和部落事务部门秘书发出通知，要求其提交解释，据《论坛快报》报道。

反对紧急措施的诉讼

PTI主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗及其他申请人向法院提起诉讼。他们认为实施紧急状态和省长管治违宪且违法。申请人认为，该省局势尚未失控到足以证明采取此类紧急措施具有正当性的程度。

申请人还称，联邦政府超越了宪法权限，实际上剥夺了民选省政府及其代表的权力。此外，他们对援引第245条调动武装部队提出质疑，称部署部队协助民政管理属于省政府的职权范围。

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相关官员必须在11月7日前通过级别不低于17级的官员提交报告和意见。该案的下一次听证会定于11月10日举行。与此同时，省级当局表示，省议会议长正处于保护性羁押之中，因此出现了他将如何提交答复的问题。

23名PTI代表获暂时释放

在另一起案件中，由萨希布扎达·阿萨杜拉和伊纳穆拉组成的法官合议庭向23名根据《维护公共秩序条例》第3条被拘留的PTI代表提供了临时救济。法院下令以两份各10万巴基斯坦卢比的担保书释放他们。

法院指出，尽管此前已提出要求，马尔丹副专员仍未提交有关拘留理由和情况的所要求报告。对诉讼实质内容的审理将继续进行，暂时释放并非对拘留合法性的最终裁决。该官员再次被责令提供报告和案件材料；听证会延期至11月12日。

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