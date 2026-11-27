研究人员在两束与路德维希·范·贝多芬有关的头发中发现了高水平的铅。其中一份样本在历史上被认定直接来自这位作曲家，其金属浓度比参考范围高出95倍，ScienceAlert报道。

铅含量高

这项发表于2024年《Clinical Chemistry》期刊的研究由哈佛医学院的纳德尔·里法伊领导。梅奥诊所的科学家和贝多芬专家也参与了这项工作。除铅外，研究人员还在两束头发中发现了高水平的砷和汞。

根据作者的估计，头发中的铅浓度可能对应血液中每分升最高71微克的水平。研究人员指出，这一指标不足以将铅视为作曲家死亡的唯一原因。但它可能导致胃肠道和肾脏问题，并使听力恶化。

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在2025年的一项研究中，科学家模拟了现代医生在面对类似症状和检测结果时会如何评估贝多芬的状况。他们推测，他的血铅水平将大约是2019年德国95%成年男性的17倍，并会比HBM-II数值高2.8倍。作者将这一水平下不良健康后果的风险评估为极高。

其他可能因素

2023年的基因组测序显示，部分被认为属于贝多芬的发丝并不属于他。其他样本被认定为可能真实。对这些样本的分析显示存在乙型肝炎感染和显著的遗传风险。

科学家还推测，大量饮酒可能加重了肝损伤。贝多芬于1827年去世的确切原因仍然未知。研究人员强调，他的听力丧失和腹痛不一定有同一个原因。

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