在英国检测的212种植物性食品和饮料中，每一种都发现了至少一种霉菌毒素——这是由某些种类的真菌产生的有毒物质。该研究由意大利帕尔马大学的科学家在克兰菲尔德大学参与下开展，ScienceDaily报道。

样本包括212种素食和纯素产品，其中包括植物肉汉堡、素食“鸡肉”块、纯素香肠，以及以燕麦、杏仁和大豆为原料的饮料。每个样本中均检测到19种霉菌毒素中的至少一种，许多产品含有数种这类化合物。

检测水平未超过欧盟建议值

同时，所有受检商品中发现的物质浓度均低于欧盟建议的水平。研究作者将此归因于英国食品行业的高质量标准。

霉菌毒素可能因农作物在种植、收获或储存期间受到真菌污染而进入食物链。谷物、豆类和种子常被用于生产肉类和乳制品的植物性替代品，尤其容易受到这类污染。

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检测到霉菌毒素并不意味着产品含有活霉菌或不安全。潜在风险取决于物质种类、其浓度，以及一个人在较长时期内食用该产品的数量。

综合膳食暴露

研究人员指出，对单一低霉菌毒素水平产品的评估并不能提供完整的膳食暴露情况。经常食用植物肉替代品、饮料、谷物和豆类的人，可能从多个来源摄入这类物质。

在高暴露水平下，某些霉菌毒素可能损害肝脏和肾脏、扰乱免疫系统功能并增加患癌风险。同时，这项新研究并未确定受检产品会导致这些疾病。其作者强调，有必要进一步监测原料，并评估复杂多成分产品中霉菌毒素的综合暴露。

题为“Mycotoxin contamination in plant-based beverages and meat alternatives: A survey of the UK market”的论文发表于《Food Control》期刊。该研究是在欧盟资助的“地平线欧洲”FunShield4Med项目框架内开展的。

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