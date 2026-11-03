西澳大利亚将于明年开始建设一道无水屏障，旨在遏制入侵性蔗蟾蜍向皮尔巴拉地区扩散。该项目已获得最终资金和批准，澳大利亚广播公司新闻报道。

科学家估计，蔗蟾蜍扩散前沿目前距离布鲁姆约100公里，而布鲁姆位于珀斯以北2200公里处。该屏障将建在布鲁姆以南，计划限制蔗蟾蜍接触人工水源，包括水坝和蓄水池。

六个牧场的工作

该项目计划改造六个畜牧场的取水点，这些牧场总面积达7500平方公里。科廷大学生态学家朱迪·邓洛普表示，改造取水点以阻止蔗蟾蜍进入的方法此前已在其他地方取得成功。建设将持续两至五年，期间专家将同步监测这些动物。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

科廷大学生物学家本·菲利普斯称，在蔗蟾蜍已经进入的地区失去本地动物是一场国家悲剧。他表示，皮尔巴拉拥有许多世界其他地方没有的动植物物种，而蔗蟾蜍可能会在那里很好地繁衍生存。

资金与社区参与

力拓和Rhodes Ridge合资企业为该倡议额外提供了2800万美元，这笔资金将在五年内分配。此前，这一自然保护项目的资金为1200万美元。传统土地所有者和牧牛者也参与了这项工作；Karajarri护林员项目和遗产保护专家将协助项目负责人及建设人员，并监督保护对原住民重要的水体。

关注我们在