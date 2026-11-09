在澳大利亚西澳大利亚州，消费者保护机构已向最高法院对加油站连锁企业Burk Fuel提起民事诉讼。监管机构称，该公司可能将91号无铅汽油作为价格更高的95号和98号燃油出售，据ABC News Australia报道。

样本分析结果

该机构表示，其委托对2025年7月至2026年2月期间在数家Burk Fuel加油站采集的燃油样本进行了独立检测。消费者保护专员特里什·布莱克表示，所有受检样本均为91号汽油。

Burk Fuel在珀斯及西澳大利亚州的地区拥有14座加油站。布莱克表示，如果监管机构的说法在法庭上得到证实，这将意味着对消费者信任的严重违背，因为消费者无法在购买前自行检测燃油。

公司立场

91号无铅汽油被视为大多数汽车的最低标准。95号和98号燃油被建议或要求用于部分高性能汽车。布莱克指出，这既涉及价格差异，也涉及专为高端燃油设计的车辆运行状况。

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当局在4月宣布调查时，Burk Fuel否认了相关指控。该公司当时表示，其使用一家可靠供应商的服务，该供应商向珀斯许多加油站供应燃油，且其燃油定期接受检测。

Burk Fuel在一份新声明中表示，将在法庭上进行抗辩，并继续照常运营。该公司以案件正在审理为由，未作进一步评论。

布莱克还表示，从西澳大利亚州其他燃油零售商处采集的样本符合其标示。调查是在一名消费者提出投诉后启动的，该消费者对Burk Fuel加油站的燃油质量提出了疑问。

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