在澳大利亚奥尔巴尼，61岁的残障人士支持服务工作者弗朗西斯·蒂莱在过去18个月里因难以找到负担得起的出租房，七次更换住处。她全职工作，但她能够找到的最便宜的单人住房每周租金为500澳元——约占她每周收入的一半。

据澳大利亚广播公司新闻报道，西澳大利亚州的租金通胀处于创纪录水平。慈善机构Anglicare的年度研究显示，在大南部和西南地区，只有一套出租房源对医疗保健和儿童照护工作者来说是负担得起的。

合租住房

由于成本上涨，蒂莱住在合租房中，并与另一名住户分摊每周850澳元的租金。她表示，大房子更容易租到，因为租户难以独自支付这样的金额。她指出，两份工资可显著降低每个人的住房成本。

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住房短缺制约企业

在皮尔巴拉地区的卡拉萨市，住房短缺也影响着雇主。小型机械维修厂老板克拉克·史密斯表示，他无法扩大业务，尽管他本可以再雇用三名员工。他说，为安置员工，不得不使用熟人的房屋、维修厂场地内的旅行拖车以及员工住房，那里每处住着三到四人。

史密斯补充说，小企业很难与向员工提供住房和汽车的大型矿业及能源公司竞争。他的一名员工居住在一项由卡拉萨市政府和行业合作伙伴支持的计划下的中等租金住房中。与此同时，根据该计划，每家企业只允许安置一名员工，获得住房的资格取决于收入水平。

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