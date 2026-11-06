在赞比亚，赞比亚环境管理局（ZEMA）所有高级管理层董事在机构重组期间被停职。他们将接受能力、工作成效及与职位匹配度评估，之后将决定是否恢复其职务或终止其在该机构的工作，德国之声报道。

机构人事变动

据Mwebantu门户网站援引的绿色经济与环境部10月20日声明，对ZEMA管理人员的停职旨在促进机构调整。该机构的重组成为该国政府机构一系列人事决定的一部分。

前警察发言人戈弗雷·奇拉比向当地媒体表示，他是“出于国家利益”被安排退休的。警察总监副手查丽蒂·蒙甘加也被解雇。政府审计后，赞比亚药品和医疗用品局的所有员工均在该机构重启过程中被解雇。

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反对派和政府的反应

10月，反对派议员在2026年8月大选后，就政府机构中的解雇和退休问题提出质询。反对派议员斯蒂芬·坎皮翁戈询问政府，将为那些据他所说在恐惧中工作的公务员提供何种保障，以及计划如何防止他们退休后陷入贫困。

副总统穆塔莱·纳卢曼戈驳斥了人事变动是政治清洗的说法。她称这是合法的机构调整程序，并援引《公务员养老金法》第39条。赞比亚法律允许公务员委员会出于国家利益安排正式官员退休；历届政府也曾采用这一机制。

政治评论员安德鲁·恩古武表示，当局必须清楚说明作出此类决定的依据。活动人士戴维·奇希姆巴呼吁政府公布面临解雇人员的姓名和证据，确保正当程序，并让公务员委员会能够行使其宪法规定的独立性。

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