印度现任国际象棋世界冠军古凯什·多马拉朱与来自乌兹别克斯坦的挑战者贾沃希尔·辛达罗夫之间的国际象棋世界冠军赛，定于11月22日在瑞士日内瓦开幕。据Cyprus Mail以新闻稿形式发布的报道，两位棋手均为20岁，这场比赛被称为自1886年世界锦标赛创办以来最年轻的世界冠军争夺战。

赛程和奖金

开幕式将在日内瓦万国宫举行。首局比赛计划于11月24日在科洛尼的马丁·博德默基金会举行。比赛最多进行14局慢棋，率先获得7.5分的棋手将赢得冠军头衔。

如果12月11日第14局后比分持平，冠军将于12月12日通过加赛决出。奖金总额为250万美元。根据新闻稿，这将是自2004年以来首次在瑞士举行的国际象棋世界冠军赛；当时弗拉基米尔·克拉姆尼克与彼得·莱科在布里萨戈对弈。

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挑战者之路

辛达罗夫在4月于塞浦路斯帕福斯附近举行的FIDE候选人锦标赛中夺冠后，获得了争夺冠军头衔的资格。他以14局10分、未尝败绩的成绩完成比赛。

该赛事的总合作伙伴是Freedom Holding Corp.。该公司自2023年以来一直是国际棋联FIDE的战略合作伙伴，并支持了在塞浦路斯举行的候选人锦标赛，该赛事奖金总额为100万欧元。

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