联合国一场会议将于周一在瑞士日内瓦开幕，与会者将讨论对自主致命武器系统可能实施的限制和禁令。这类系统有时被称为“杀手机器人”。目前，针对配备人工智能的新型武器系统，尚没有适当的法律或监管框架。

此次会议将在《特定常规武器公约》框架下举行。与此同时，一些分析人士怀疑谈判能否跟上技术发展的速度，《日本时报》报道。

人类控制问题

日内瓦安全政策中心全球与新兴风险负责人让-马克·里克利将自主致命系统定义为：在执行这些任务时，无需操作员干预即可识别、选择并打击目标的系统。他表示，搭载人工智能的无人机能够选择并非预先确定的目标，并在没有人类干预的情况下适应环境。

监管的关键问题是人类对使用武器决定的控制程度。美国谈及“适当程度的人类判断”。法国坚持人类必须处于决策链中：该国禁止自主致命系统，但允许部分自主系统。

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伦理和军事风险

8月，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和红十字国际委员会主席米尔亚娜·斯波利亚里奇表示，世界已危险地接近一条“道德红线”——机器自主打击人类。

专家强调，讨论不仅涉及完全自主武器。人工智能正越来越积极地被用于数据分析、确定目标和决策支持。法国国际关系研究所的劳拉·德·鲁西-罗什贡警告说，操作员可能只是形式上批准机器的建议，而未作出自己的判断。

分析人士评估称，俄罗斯联邦——侵略国——在入侵乌克兰期间使用过此类系统，美国也在对伊朗的袭击中使用过。里克利指出，自主无人机蜂群可凭借通过使对手防御系统过载来将其压制的能力而发挥效力。1月，中国国防部称自主无人机蜂群是“战争的新面貌”。

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