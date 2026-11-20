日内瓦大学的研究人员发现，铜绿假单胞菌能够迅速限制抗生素亚胺培南进入细胞。正如News-Medical报道，一种名为PtrA的小型蛋白质在这一过程中发挥关键作用，它会阻断进入OprD通道的入口。

两级保护

亚胺培南通过OprD孔蛋白进入铜绿假单胞菌；OprD是细菌包膜中的一种蛋白质通道。这种微生物与许多医院获得性感染有关，而这类感染往往难以治疗。在高浓度铜和锌的作用下，该细菌会逐渐减少OprD孔蛋白的产生，使抗生素更难进入细胞内部。

科学家发现，PtrA能提供更快的反应。该蛋白质位于周质空间，即细菌两层膜之间的空间，并嵌入与OprD相同的蛋白质复合物中。它在OprD数量开始减少之前，就阻断了亚胺培南进入该通道的入口。

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适应性不透性

研究作者将这一机制称为“适应性不透性”。据该研究第一作者Verena Ducret称，仅PtrA的存在就足以使这种细菌对亚胺培南具有更强的耐受性。

研究负责人Carl Perron指出，铜和锌会启动两个连续的控制层面：借助PtrA立即阻断现有的孔蛋白，以及在更长时间内降低OprD的产生。这意味着，一些耐药机制可能无法被仅测量孔蛋白数量或寻找突变的方法检测出来。

遗传学和生物化学实验结果发表在《Proceedings of the National Academy of Sciences》期刊上。研究人员还提出了这样的问题：其他致病菌是否也可能具有类似的快速保护机制，以及是否能够阻断这些机制以恢复抗生素的作用。

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