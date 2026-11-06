帕金森病女性更常检出淀粉样蛋白病理改变——News-Medical

患有帕金森病的女性更常检出与阿尔茨海默病相关的淀粉样蛋白病理改变。这一差异在患有帕金森病痴呆的女性中最为明显。研究人员分析了230例帕金森病患者的尸检研究后得出了这一结论。

尸检研究分析

据News-Medical报道，这项工作是在 Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders 和 Brain and Body Donation Program 框架内开展的。研究结果发表在《Journal of Parkinson's Disease》杂志上。

淀粉样蛋白是一种可在大脑中积聚并形成斑块的蛋白质。这类斑块属于与阿尔茨海默病相关的特征性病理改变之一。主要研究人员之一、运动障碍神经科医生埃丽卡·德赖弗-邓克利指出，尸检研究经常在同一大脑中发现多种神经退行性疾病的迹象。

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陶蛋白病理改变未见差异

研究人员记录到，女性中阿尔茨海默病淀粉样蛋白病理改变的发生频率更高。与此同时，在陶蛋白病理改变或认知损害程度方面，女性与男性之间未发现差异。

科学家认为，这些结果可能有助于更好地理解帕金森病与阿尔茨海默病之间的联系，并明确进一步治疗研究的方向。抗淀粉样蛋白药物已获批用于部分阿尔茨海默病患者。德赖弗-邓克利指出，未来可以研究此类方法是否会对部分患有帕金森病痴呆且淀粉样蛋白病理改变增加的患者有益。

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