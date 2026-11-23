在英国，一项针对7,428名霍奇金淋巴瘤幸存女性的研究显示，在2000年至2010年接受治疗的人群中，发生第二种原发癌的风险较低。与1990年前接受治疗的患者相比，任何第二种原发癌的风险降低了25%，实体肿瘤的风险降低了34%。

News-Medical报道了发表于《Journal of Clinical Oncology》的分析结果。研究样本包括在英格兰于1954年至2010年间、在威尔士于1968年至2003年间，在36岁前被诊断并接受霍奇金淋巴瘤治疗的女性。初始治疗后的中位随访期为20.2年，约9%的参与者被随访至少40年。

放射治疗的变化

研究人员认为，风险下降主要与放射治疗使用方式的变化有关。1980年前接受治疗的患者中，98%使用了放射治疗；而在2000年至2010年间，这一比例为47%。与此同时，化疗的使用率从55%升至97%，平均放射剂量和烷化剂的使用则有所减少。

在考虑是否接受放射治疗及其剂量后，第二种癌症风险的总体下降不再具有统计学显著性。不过，实体肿瘤风险的下降仍然显著。对化疗变化进行校正几乎没有影响结论。

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最常见的第二种恶性肿瘤

在随访期间，1,200名女性被诊断出至少一种新的原发癌；其中229人有两次此类诊断，另有26人有三次或更多次。共记录了1,467例侵袭性恶性肿瘤。最常发现的是乳腺癌，其次是肺癌、非霍奇金淋巴瘤和甲状腺癌。

在更年轻时接受霍奇金淋巴瘤治疗的女性，尤其是在15岁前接受治疗者，发生第二种癌症的相对风险更高。放射治疗也与更高的乳腺癌和肺癌风险相关，且风险随辐射剂量增加而上升。在1990年前接受治疗的女性中，随访50年后第二种原发癌的累积发生率达到35.6%。

作者指出，该分析仅涵盖女性，而对近年接受治疗患者的随访期较短，限制了对其终生风险的评估。他们还指出，霍奇金淋巴瘤幸存者需要接受终生肿瘤监测和有针对性的筛查。

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