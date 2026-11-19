2025年，5.89亿儿童生活在武装冲突地区——这是自1990年开始进行此类统计以来的创纪录数字。据人道主义组织救助儿童会的一份报告，处于此类地区的儿童数量是20世纪90年代中期水平的两倍多，德国之声对此进行了报道。

救助儿童会德国分会首席执行官弗洛里安·韦斯特法尔表示，恐惧、暴力和被迫流离失所已成为数百万儿童日常生活的一部分。他称这些数据是向国际社会发出的信号。

占比最高的是非洲和中东

非洲和中东地区大约每五名儿童中就有两名生活在冲突地区。非洲占全球生活在此类地区儿童总数的44%。过去15年里，非洲大陆受冲突影响的儿童比例从12%上升至39%。

2025年，中东地区有40.2%的儿童生活在冲突地区，约为6700万。这比2024年高出近29%，当时这一人数为5200万。

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侵犯儿童权利

报告还指出，已确认的阻碍儿童获得人道主义援助事件数量急剧增加。2025年记录了8322起此类事件，是十年前的16倍。巴勒斯坦领土发生了5946起，占全球总数的70%以上。

联合国确认，2025年武装冲突地区针对儿童的严重侵害事件共计38967起。这是继2024年记录的创纪录的41763起侵害事件之后，第二高的年度数字。超过一半的事件发生在巴勒斯坦领土、刚果民主共和国和尼日利亚。

14224名儿童被杀害或致残；

记录到创纪录的5128起儿童绑架事件；

登记了1787起性暴力事件；

针对学校和医院的袭击数量连续第五年上升，达到2930起。

针对学校或医院的袭击数量最多的是巴勒斯坦领土，为837起；其次是乌克兰，为643起。这些地区合计占全球所有已登记此类袭击事件的一半以上。

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