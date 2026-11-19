科学家发现，韦尼克区——此前主要与语言理解相关联的大脑区域——也存在活动早于说出词语的神经元。发表于《Science》期刊的研究记录到，参与者大声说出词语前约四分之一秒会出现一种信号。研究人员认为，这一信号与言语产生的准备过程有关，Live Science报道。

说话前的信号

该研究共有28名癫痫患者参与，他们此前已植入电极以监测癫痫发作。科学家利用皮层脑电图记录了说话时的大脑活动。他们在韦尼克区发现了一小组在说出词语前被激活的神经元，并将这一信号与对已说出词语声音作出反应时产生的听觉信号区分开来。

韦尼克区通常位于左半球的颞叶。该区域受损可能导致韦尼克失语症：患者能够以正常速度说话，但会使用不符合其意图的词语，或混淆发音相近的词语。这些表现表明，该区域不仅与感知有关，也与言语产生有关。

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手术与刺激数据

为检验韦尼克区与言语之间的关联，研究人员还分析了数百名接受颞叶肿瘤切除手术患者的数据。如果手术涉及韦尼克区，患者术后出现言语问题的情况更为常见。

另外，科学家在13名已植入电极且韦尼克区未受损的人开始说话前，直接刺激了发现的区域。这导致了词语错误，类似于韦尼克失语症中出现的错误。

语言接口的前景

研究人员还将韦尼克区单个神经元的活动与特定词语的发音联系起来。在两名因脑干受损的脑卒中而失去说话能力的患者中，他们利用脑机接口系统内的电极追踪这些信号。这类系统会在屏幕上显示一个人试图说出的词语。研究作者认为，发现的区域可能成为旨在帮助失语症患者的技术的新目标。

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