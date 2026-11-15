恐龙牙齿中发现海洋资源痕迹——ScienceDaily

对化石遗骸的研究显示，白垩纪的沿海恐龙及其他动物可能从海洋中获取了部分营养物质。这尤其包括被冲上古代海岸的海藻和其他有机物。ScienceDaily 报道了这项发表于《Frontiers in Ecology and Evolution》的研究结果。

化石遗骸中的同位素痕迹

科学家测量了化石材料中的碳同位素比例，其中包括恐龙、鱼类和鳄鱼的牙釉质。植物含有较轻的碳-12和较重的碳-13，它们的比例会形成一种化学信号，该信号通过食物链传递，并可能保存在骨骼和牙齿的矿物质中。

样本来自曾位于西部内陆海和墨西哥湾古海岸附近的地点，也来自距离海洋更远的地区。这些沉积物的年代可追溯至早阿尔布期，约1.13亿至1.07亿年前，以及早森诺曼期，约1亿至9600万年前。

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来自沿海地区动物的化石样本中，δ¹³C值持续高于来自内陆地区的样本。在不同地点都发现了类似的化学信号，且不受纬度和沉积物地质年代的影响。

海藻作为可能的来源

该研究的第一作者、阿肯色大学地质学家克莱顿·福斯特解释说，额外的碳来源必须位于食物链的较低层级，才能同时影响鱼类和大型植食性恐龙。研究人员认为，最可能的这类资源是海洋大型藻类或其他海洋大型植物。

同时，并非所有恐龙都显示出这种饮食的迹象。大型植食性恐龙Tenontosaurus tilletti的牙釉质指标与以陆生植物为食的现代动物相似。科学家认为，这支持了以下结论：同位素数值的差异与饮食有关，而不是与化石遗骸后期发生的地质变化有关。

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