在美国，对提交给美国食品药品监督管理局的不良反应报告进行的初步分析显示，与不含此类成分的产品报告相比，涉及能量饮料以及含咖啡因或其他兴奋剂的膳食补充剂的报告中，提及心脏骤停的频率约高出11倍。研究结果在2026年美国心脏协会科学会议上公布，ScienceDaily报道。

报告中记录了哪些心脏问题

研究人员分析了2017年至2025年间的28,345份可能不良反应报告。其中，854份涉及能量饮料或含咖啡因或其他兴奋剂的膳食补充剂，27,491份涉及不含这些成分的产品，包括碳酸饮料、冰沙、维生素、蛋白棒和代餐。

在关于含兴奋剂产品的报告中，心肌梗死被提及的频率约高出4.5倍。室性心律失常或心悸的发生频率约高出4倍，心跳加快接近高出3倍，胸痛高出2.71倍，而晕厥约高出2倍。

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年轻成年人的比例

约45%的与含咖啡因和兴奋剂产品相关的心血管事件报告涉及18至34岁的人群。涉及男性和女性的报告中也发现了类似规律。

作者强调，这些数据并不能证明能量饮料或兴奋剂补充剂导致了所记录的医疗事件。FDA数据库包含自愿提交的报告，因此研究人员既无法确定在未出现健康问题的情况下使用此类产品的消费者数量，也无法确定其实际风险发生频率。在可能但尚未得到证实的解释中，研究人员提到年轻人更频繁地使用此类产品、在高强度锻炼前饮用，以及与酒精或毒品混用。

咖啡因浓度存在差异

据美国心脏协会称，大多数成年人通常每天可摄入最多400毫克咖啡因，而不会引起重大的安全担忧。同时，一些能量饮料每单位体积的咖啡因含量可达现煮咖啡的三倍，某些运动前补充剂的咖啡因浓度则高出12倍以上。研究人员呼吁加强对此类产品安全性的系统性监测，并开展进一步研究。

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