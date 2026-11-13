Uber称美国数据遭未授权访问——Channel NewsAsia

在美国，Uber表示，由于一家服务供应商的凭证遭泄露，其数据遭到未授权访问。根据Channel NewsAsia报道，可被第三方获取的信息包括收到事件通知者的个人数据。

通过供应商获得访问权限

加州总检察长网站上公布的一份日期为11月10日的通知称，供应商于10月9日告知Uber，其凭证已遭泄露。该公司称，这些凭证被用于访问Uber在该供应商处的账户。

此后，Uber停止与该供应商共享数据，并启动调查。调查于10月13日确定，第三方使用遭泄露的凭证访问了Uber数据，其中包括个人信息。

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为受影响者提供帮助

官方通知未点名该供应商，也未列出受该事件影响的数据。TechCrunch报道称，该供应商为Fireworks AI，相关数据中包括驾驶证信息。Uber和Fireworks AI未立即回应路透社的置评请求。

根据通知，该事件影响了大约1,873名罗得岛州居民。通知还包含面向哥伦比亚特区以及马里兰州、北卡罗来纳州、纽约州和宾夕法尼亚州居民的说明。Uber通过TransUnion旗下公司Cyberscout，为受影响者提供免费的信用记录监测以及发生欺诈时的协助。用户可在信函日期起90天内登记。该公司表示，迄今尚未发现数据被滥用的案例。

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