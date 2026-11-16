Uber称近15万名司机数据泄露 — TechCrunch

在美国，Uber通知俄勒冈州总检察长，其技术供应商Fireworks AI于10月遭入侵，导致个人数据和驾照号码被窃。该公司就该事件共通知了149,346人。

据TechCrunch报道，该供应商于10月9日通知Uber发生入侵。攻击者获取了Fireworks AI的内部凭证，并利用这些凭证访问Uber的数据。被盗信息包括姓名、地址、出生日期和驾照号码。

通过供应商凭证获得访问权限

Uber表示，公司已设置警报，用于检测对其在Fireworks AI环境的未经授权访问。然而，由于使用的是供应商自身的内部凭证，这些警报未被触发。

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Uber发言人证实，向司机发出的通知与第三方供应商Fireworks AI发生的安全事件有关，该供应商可以访问该公司的部分数据。Fireworks AI发言人也证实，部分系统遭到未经授权的访问，影响了客户数据。

其他受影响的公司

Fireworks AI为开发者提供对开放式人工智能模型的访问。该公司此前表示，在此次事件中，其客户数据被窃，包括支付信息和部分私有AI数据集。初创公司Notion和Cursor也证实，其数据因这次入侵而被窃。

Fireworks AI将此次入侵与一个出于经济动机的网络犯罪团伙联系起来，该团伙的目标是出售用于访问大型语言模型的被盗令牌。同时，没有任何已知网络犯罪团伙公开宣称对数据盗窃负责。

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