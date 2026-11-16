育碧计划在新加坡裁员70人——Channel NewsAsia

法国公司育碧计划在其新加坡工作室裁减70个职位，约占其当地员工总数的20%。行业代表和专家认为，这一决定不仅反映了该国的情况，也反映出全球电子游戏市场更广泛的问题，Channel NewsAsia报道称。

新加坡詹姆斯库克大学副教授罗伯托·狄龙指出，在宣布新加坡裁员之前，育碧已在其他国家关闭工作室并取消游戏项目。同一周，该公司还决定关闭芬兰工作室RedLynx。狄龙以艺电公司关闭BioWare工作室为例，说明行业整体下滑。

高成本与更少的职位空缺

狄龙表示，全球游戏产业去年获得了创纪录的超过2000亿美元收入，但自2022年以来已裁减超过3.5万个工作岗位。他称，成本上升是原因之一：开发现代AAA级游戏每个项目的成本往往超过2亿美元。

国际游戏开发者协会新加坡分会联合负责人伊万·何认为，AAA游戏产业正经历一场结构性的可持续性危机。他表示，依赖总部的海外办事处往往最先感受到全球市场变化的影响。新加坡国立大学讲师许乐补充说，在国外作出的投资或重组决定可能影响当地工作室，无论其业绩如何。

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The Gentlebros负责人德斯蒙德·黄表示，过去两年，人员成本和汇率波动一直对其工作室的收入造成压力，尽管公司售出的游戏拷贝数量比以往任何时候都多。他还指出了激烈竞争：据他评估，一款高质量游戏本身往往不足以让它在大量发布作品中获得关注。

押注自主知识产权

Asian Salad Studio创始人Neo Duan Kai称，在新加坡雇用开发人员比该地区许多其他国家更昂贵。黄指出，这个城邦的薪资可能已经高于日本、加拿大和一些欧洲国家。同时，投资者和发行商对资助新项目变得更加谨慎，并且更常要求团队在获得投资时让游戏达到更高的成熟度。

专家建议新加坡专注于附加值更高的领域——创意指导、设计、技术开发、知识产权管理和区域商业运营。许乐认为，一种模式是新加坡成为这些职能的中心，而部分生产流程在成本较低的国家进行，包括马来西亚、印度尼西亚或越南。市场参与者还强调，发展新加坡自主游戏系列很重要，这些系列可以从授权、续作和相关产品中获得收入。

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